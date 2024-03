José Mourinho esteve este sábado a assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1 da Arábia Saudita, tendo confessado qual o seu piloto favorito da grelha, mas também falou sobre o que tem feito desde que deixou a Roma.

«O Fernando Alonso é o meu piloto favorito. Estive ali um pouco a falar com ele, a fazer-lhe algumas perguntas. Além disso ele é blanco, é adepto do Real Madrid, e temos essa paixão em comum. Não sou um especialista, mas sou um aficionado. Lá em casa somos todos. Quando estou a trabalhar é mais difícil, logicamente, mas procuro ver sempre uns dois ou três Grandes Prémios», começou por dizer, em declarações à Sport Tv.

O treinador de 61 anos, que tem estado presente nas bancadas de vários jogos em Portugal, desde que deixou o comando da Roma, afirmou que é sempre bem tratado quando vai ver o Benfica ou Sporting, mas também quer dar «um salto ao Porto».

«O Vitória, o Benfica e o Sporting fazem parte do meu passado. Do meu futuro, só Deus saberá. Mas vivo perto de Lisboa, ir a Luz e a Alvalade é fácil, em vinte minutos estou lá. Fui otimamente bem tratado tanto na Luz como em Alvalade e quero ter tempo para dar um salto ao Porto, ao Dragão. Quero aproveitar este tempo que estou sem trabalhar para fazer coisas que eu gosto e ver as pessoas que eu gosto», concluiu.