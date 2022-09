José Mourinho viveu este domingo uma noite de pesadelo. A Roma somou a primeira derrota no campeonato italiano e logo uma goleada: 4-0 em Udine, onde nada correu bem aos romanos.

Nem Rui Patrício se salvou, ele que foi muito mal batido no segundo golo da Udinese, um remate de longe de Samardzic que o português deixou bater à frente dele e passar-lhe por cima do corpo, quando se atirou ao chão para parar uma bola que até saiu bastante ao meio da baliza.

Antes disso, logo aos cinco minutos, Udogie já tinha aberto o marcador, mas foi esse golo aos 56 minutos, numa altura em que Mourinho já tinha lançado Belotti e Celik, e a Roma procurava chegar ao empate, foi esse golo, dizia-se, que marcou negativamente a equipa romana.

Ora a Roma, que até tinha entrado mal no jogo e viu a Udinese dominar completamente os vinte primeiros minutos, estava a tentar responder e ainda ameaçou em finalização de Abraham e Mancini, sempre com Paulo Dybala na criação das jogadas mais perigosas.

Depois desse segundo golo, porém, ficou à mercê do contra-ataque adversário. Por isso, acabou por ser em saídas rápidas que a Udinese construiu a goleada, marcando mais duas vezes por Pereyra, aos 75 minutos, e Lovric, aos 82 minutos.

Com esta derrota, a Roma falhou a subida à liderança da Liga Italiana e caiu para o quarto lugar, com dez pontos em cinco jogos, a um ponto do Milan e do Nápoles.