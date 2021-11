Jan Vertonghen foi convocado para a seleção belga.

O defesa do Benfica, recordista de internacionalizações pelos «Red Devils», integra uma lista de 29 jogadores e na qual não está Romelu Lukaku, que está lesionado.

A Bélgica lidera o Grupo E da fase de apuramento para o Mundial 2022 com cinco pontos de vantagem sobre a Rep. Checa e o País de Gales. A 13 de novembro defronta a Estónia em casa e três dias depois vai ao País de Gales defrontar a única seleção que nesta altura anda tem hipóteses matemáticas, mas remotas, de ultrapassar os belgas.

