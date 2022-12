A Argentina está, oito anos depois e pela sexta vez na história, na final de um Mundial de futebol. Face à presença em 2014, que terminou com derrota ante a Alemanha, no Brasil, restam apenas dois resistentes no atual elenco comandado por Lionel Scaloni.

Muito mudou, por isso, no plantel da equipa sul-americana, que vai tentar a terceira conquista, depois das de 1978 e de 1986 e que pode ser particularmente especial para Lionel Messi, grande figura do futebol mundial nas últimas duas décadas e que já garantiu que a final de domingo vai ser o seu último jogo em Mundiais.

E Messi é, precisamente, a par de Ángel Di María, um dos dois resistentes em relação à equipa de 2014, comandada por Alejandro Sabella, técnico que faleceu em dezembro de 2020.

Muitos já acabaram a carreira e, entre estes, alguns são treinadores, outros estão ligados ao futebol de outras formas, mas há quem também tenha seguido pelo basquetebol. Há também quem, tal como Messi e Di María, continue a jogar, embora não tenha sido convocado para o Mundial no Qatar.

Veja, na galeria associada, tudo o que é feito dos finalistas vencidos de 2014, que perderam o título para a Alemanha.

No domingo, às 15 horas, a Argentina defronta a França na final do Mundial.