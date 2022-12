Os festejos argentinos pelo apuramento para a final do Mundial 2022 encheram as ruas de Buenos Aires, capital da Argentina, mas também existiram fortemente à porta da casa que Diego Armando Maradona comprou para os seus pais aquando da sua transferência para o Boca Juniors, em 1981.

Cerca de 300 pessoas celebraram junto à casa, situada no bairro Villa Devoto, em Buenos Aires, onde, de resto, a residência em questão tem sido local para vários adeptos assistirem aos jogos do Mundial 2022.

Os fãs argentinos – e de Maradona – celebraram o triunfo ante a Croácia, por 3-0, com os habituais cânticos que têm marcado o apoio à equipa sul-americana.

A casa, de 700 metros quadrados, foi adquirida em leilão por uma família, após a morte de Maradona. No entanto, os encontros no número 4.575 da rua José Luis Cantilo, que não é um local secreto, não têm sido anunciados, com o propósito de evitar aglomerações.

«É um privilégio estar neste lugar emblemático, sinto-me honrado. Queremos que todos possam conhecer este templo», referiu um dos donos, citado pela La Sexta.