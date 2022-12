Lionel Messi considerou que Diego Maradona estaria «muito feliz», depois de o futebolista do Paris Saint-Germain ter ultrapassado «D10S» como jogador com mais jogos em Mundiais pela Argentina.

«É uma alegria continuar a conseguir marcas e recordes. Inteirei-me agora. Diego estaria muito feliz por mim, sempre me mostrou muito carinho. Mas estou contente pelo jogo, pelo povo, pela qualificação e por tudo», declarou o capitão da Argentina, após o triunfo sobre a Polónia (2-0).

Messi, com o 22.º jogo, isolou-se no topo da tabela da Argentina em termos de jogos em Campeonatos do Mundo, mas não conseguiu acrescentar mais golos na competição, somando já oito, os mesmos de Maradona. Ainda assim, o camisola 10 da albiceleste teve uma oportunidade soberana, mas desperdiçou um penálti.

«Acho que ao falhar o penálti, a equipa veio ao de cima. Fizemos um grande jogo», realçou.

«Sabíamos que, assim que entrasse o primeiro golo, mudaria o jogo. O jogo anterior deu-nos muita tranquilidade e saímos para o campo a pensar que tínhamos de vencer», declarou o jogador, após uma fase de grupos que começou com uma derrota com a Arábia Saudita (2-1), mas depois endireitou, para marcar encontro com a Austrália nos oitavos de final.

«O jogo com a Austrália vai ser muito difícil. Qualquer um ganha a qualquer um, tudo é muito equilibrado. Temos de preparar o jogo da melhor forma como sempre fazemos. Temos de ter calma e ir jogo a jogo. Agora, começa outro Mundial e espero que possamos manter o que fizemos hoje», rematou.