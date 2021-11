O selecionador argentino, Lionel Scaloni, confirmou a presença de Leo Messi no encontro diante do Brasil, esta terça-feira, em jogo de qualificação para o Mundial do Qatar.

«Decidimos que o Messi jogava uns minutos para ganhar sensações [jogou 14 minutos diante do Uruguai], mas amanhã está confirmado que vai jogar. Esperemos que se sinta bem», disse o técnico na antevisão à partida.

Recorde-se que o capitão argentino falhou os últimos três jogos do PSG devido a problemas físicos.