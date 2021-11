No tempo em que brilhava nas equipas de formação de La Masia, muitos auguravam um futuro promissor a Leo Messi e alguns, até, previam que se tornasse um dos melhores do mundo. Não é o caso de Oriol Riera, que formou dupla de ataque com o argentino nos juniores do Barcelona, e nunca imaginou ver Messi a lutar por um lugar entre os melhores da história.

«As pessoas que dizem que sim mentem. Estava convencido de que ele chegaria à primeira divisão e que seria um jogador importante, mas conseguir tudo o que conquistou, isso não. É incrível. Estou convencido de que dentro de 50 anos, Messi será considerado o melhor da história», assumiu em entrevista ao AS.

Oriol Riera, na época, era considerado uma das futuras promessas da cantera blaugrana e recorda os tempos em que dividiu o balneário com Messi, ainda que o argentino jogasse num escalão abaixo.

«Já conhecia o Messi, que é um ano mais novo que eu, do futebol de formação, onde teve muitos problemas com a inscrição e depois teve uma lesão grave que o impediu de jogar por um tempo. Quando comecei a lidar realmente com ele foi quando eu estava na Divisão de Honra de juniores e ele era juvenil de primeiro ano e subiu para nos ajudar. Na verdade, chegamos a uma meia-final da Taça de juniores, onde o Osasuna nos eliminou, e no ano seguinte fomos campeões. O Barça decidiu, na altura, apostar nele e em mim e trouxeram-nos para treinar com o Barça B, ele com 16 e eu com 17. A partir desse momento íamos sempre juntos, partilhávamos um quarto… Tínhamos uma ligação estreita», confessou.

Depois da aparição de Messi na primeira equipa do Barça, perderam o contacto, muito porque em jovens eram «ambos bastante introvertidos».