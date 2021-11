Os adeptos do Barcelona não escondeu o seu entusiasmo. No passado fim de semana, um menino de sete anos surpreendeu tudo e todos no último minuto de um jogo do escalão pré-benjamim frente ao Girona.



Com 5-5 no marcador, Pedrito Juárez recebeu a bola na linha do meio-campo, fintou cinco adversários e marcou o golo da vitória do Barça.



A forma como o número 4 do Barcelona ultrapassou a oposição, com personalidade e sem grande dificuldade, originou naturais comparações com Lionel Messi.



As imagens do lance circularam nas redes sociais e levaram o próprio clube a partilhar o golaço de Pedrito Juárez já nesta sexta-feira.



Ora veja: