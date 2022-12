Arsene Wenger acredita que as equipas que tiveram demonstrações políticas tiveram um mau desempenho no Mundial 2022, ao contrário das que se concentraram apenas na prova.

O antigo treinador do Arsenal é agora o responsável pelo desenvolvimento global do futebol na FIFA e na análise à fase de grupos disse: «Quando se joga o Campeonato do Mundo, sabe-se que não se deve perder o primeiro jogo. Seleções que têm experiência, que têm resultados em torneios anteriores como França, Inglaterra e Brasil. Essas jogaram bem no primeiro jogo. Essas e as equipas que estavam mentalmente prontas, com uma mentalidade de focarem-se na competição, e não nas manifestações políticas.»

Várias foram as seleções que se manifestaram publicamente sobre a questão dos Direitos Humanos no Qatar. A Austrália,que chegou aos oitavos de final, teve os seus jogadores num vídeo de protesto contra a violação desses mesmos direitos e em apoio à comunidade LGBTQ+, enquanto outras seleções como Bélgica, Alemanha ou Dinamarca se viram também envolvidas em demonstrações políticas de alguma forma.