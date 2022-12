Autor do terceiro golo do Brasil no jogo com a Coreia do Sul, Richarlison deu que falar não só pela fantástica jogada em si, mas também pela forma como levou Tite a celebrar com ele o momento.

Junto ao banco de suplentes, o selecionador foi desafiado a fazer a coreografia da «Dança do Pombo», tema de MC Faísca e os Perseguidores.

Após a música ter sido lançada, com enorme sucesso em 2018, o avançado brasileiro começou a comemorar os golos no Everton, onde estava na altura, com a «Dança do Pombo». Que, claro está, pretende imitar o andar, o movimento de asa, do pescoço e até o «pruuuu» dos pombos.

Tite alinhou na brincadeira numa altura em que o Brasil vai dando «show de bola» no Qatar e a confiança do escrete está em alta.

O Brasil venceu o jogo por 4-1 e vai defrontar a Croácia nos quartos de final.

Veja o vídeo e confira as imagens do momento caricato na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.