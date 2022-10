O presidente da FIFA, Gianni Infantino, saiu em defesa do Qatar, após críticas sobre os direitos humanos naquele país árabe, afirmando que o Campeonato do Mundo de 2022 será uma oportunidade para mostrar a «mudança».

O Mundial2022 será uma «oportunidade para o Qatar e o Golfo Pérsico se apresentarem ao mundo de uma forma diferente e se livrarem dos preconceitos que infelizmente ainda hoje existem», disse o dirigente, num discurso na Future Investment Initiative (FII), realizada esta quinta-feira, em Riade.

Infantino afirmou que existiram «mudanças reais» nos direitos laborais no Qatar, elogiou a aprovação pelo país árabe de um salário mínimo pela primeira vez no Médio Oriente e aplaudiu a «abolição» do sistema que liga os empregados à vontade dos seus empregadores.

«Estas mudanças aconteceram em apenas alguns anos no Qatar, enquanto noutros países, incluindo alguns dos nossos amados países europeus, levou décadas», declarou Gianni Infantino.

O Campeonato do Mundo de 2022 disputa-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, com a estreia da seleção portuguesa a acontecer no dia 24 de novembro, às 16h00, frente ao Gana.