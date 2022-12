Dominik Livakovic foi a grande figura em Al Wakrah, no Qatar, na vitória da Croácia diante do Japão nos oitavos de final do Mundial 2022.

O encontro decidiu-se nos penáltis, e foi aí que o guarda-redes croata subiu o nível, já que defendeu três remates dos nipónicos.

Livakovic igualou assim um feito que só havia sido alcançado anteriormente por dois guarda-redes: fazer três defesa num desempate por penáltis num Campeonato do Mundo.

Além do jogador do Dínamo Zagreb, também Danijel Subasic, também croata, defendeu três penáltis frente à Dinamarca, no Rússia 2018, e Ricardo, guarda-redes português que parou três remates de jogadores ingleses no Mundial 2022, na altura na vitória da Seleção Nacional nos quartos de final.