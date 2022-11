Esta quarta-feira, Austrália, Argentina e Polónia carimbaram a passagem aos oitavos de final do Mundial 2022, juntando-se a França, Países Baixos, Estados Unidos, Inglaterra e Senegal.

O primeiro jogo da próxima fase da prova que decorre no Qatar está agendado para o próximo sábado, 3 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa: os Países Baixos jogam com os Estados Unidos. Nesse mesmo dia, a Argentina, que segurou o primeiro lugar do Grupo C, defronta a Austrália, segunda classificada no Grupo D.

O calendário completo do Mundial 2022

Já no domingo, a Inglaterra, que também terminou no primeiro lugar na fase de grupos, terá pela frente o Senegal, enquanto a campeã do mundo França disputa a vaga nos quartos com a Polónia.

O calendário dos oitavos de final

Sábado, 03 dez:

Países Baixos – Estados Unidos, 15:00 (Estádio Internacional Khalifa)

Argentina – Austrália, 19:00 (Estádio Al Rayyan)

Domingo, 04 dez:

França – Polónia, 15:00 (Estádio Al Thumama)

Inglaterra – Senegal, 19:00 (Estádio Al Bayt)

Segunda-feira, 05 dez:

1E – 2F, 15:00 (Estádio Al Janoub)

1G – 2H, 19:00 (Estádio Ras Abu Aboud)

Terça-feira, 06 dez:

1F – 2E, 15:00 (Estádio Education City)

1H – 2G, 19:00 (Estádio Lusail)