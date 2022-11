Nesta sexta-feira arrancaram as segundas jornadas da fase de grupos do Mundial 2022 e a partir desta altura algumas seleções poderão ser forçadas a fazer contas complexas no que diz respeito a possíveis apuramentos para a fase a eliminar da prova que podem ser decididos ao mais ínfimo detalhe

Quem não se lembra da recente vitória do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, obtida apenas no sétimo critério de desempate? Ou, em campeonatos do Mundo, da eliminação dramática do Senegal há quatro anos na Rússia devido ao... critério disciplinar?

A história já nos mostrou que o impensável pode mesmo acontecer no futebol. E, se acontecer, tem aqui toda a informação necessária para tirar todas as dúvidas.

Há oito critérios para apurar a ordem classificativa na fase de grupos. O primeiro, claro, é o número total de pontos obtido pelas equipas, e os sete seguintes (a partir da alínea b do passo 1) aplicam-se aos diferentes cenários em casos de igualdade.

A saber:

Passo 1:

a) maior número de pontos obtidos em todos os jogos;

b) maior diferença entre golos marcados e sofridos em todos os jogos;

c) maior número de golos marcados em todos os jogos (exemplo: se duas equipas tiverem, por exemplo, um saldo positivo de dois golos, fica à frente a que tiver mais golos marcados.

Se nenhum destes critérios for suficiente para determinar a classificação de duas ou mais equipas empatadas, transita-se para o passo 2, que é composto por cinco alíneas.

Passo 2:

d) maior número de pontos obtidos no(s) jogo(s) entre as equipas empatadas;

e) superior diferença de golos resultante dos jogos entre as equipas empatadas;

f) maior número de golos marcados em todos os jogos entre as equipas empatadas;

g) critério disciplinar. Um cartão amarelo subtrai um ponto; uma expulsão por acumulação de amarelos subtrai três pontos; um vermelho direto subtrai quatro pontos; um cartão amarelo seguido de vermelho direto subtrai 5 pontos. A equipa que tiver mais pontos (não confundir com mais pontos negativos) termina à frente.

Caso nenhum dos critérios acima referidos sejam suficientes para determinar a ordem de classificação entre equipas empatadas, avança-se para um derradeiro critério. E este, sim, é infalível: um sorteio realizado pela FIFA.