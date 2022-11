Inspirado pela primeira vitória festejada num Campeonato do Mundo, Milos Degenek fez questão de recordar de onde veio.

Depois do jogo com a Tunísia, o internacional australiano publicou uma mensagem nas redes sociais.

«Não é uma publicação política, nem uma publicação sobre uma guerra. É uma publicação que a vida é incrível. Do absolutamente nada até ganhar um jogo no Campeonato do Mundo. A representar o país que me deu tudo. Obrigado. Socceroos, nunca deixem de acreditar em vocês», escreveu o jogador de 28 anos.

A acompanhar esta mensagem, Degenek publicou uma montagem que junta três imagens: duas dele a chorar no banco, após o jogo com a Tunísia, e uma fotografia que recupera pessoas a fugir da Guerra na antiga Jugoslávia.

Not a political post or a post about any war. Just a post to show that life is the most beautiful thing. From absolutely nothing to winning a World Cup Game. Representing the country that gave me everything. Thank you 🇦🇺⚽️ @Socceroos never stop believing in yourself ⚽️ pic.twitter.com/24flKtFc8I