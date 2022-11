A Espanha venceu esta quinta-feira a Jordânia, em Omã, por 3-1, no último teste antes da participação no Mundial 2022, no Qatar.

A equipa comandada por Luis Enrique marcou por Ansu Fati, aos 13 minutos, no golo que fez a diferença ao intervalo.

Na segunda parte, Gavi dobrou a diferença no marcador (56m) e Nico Williams fez o terceiro dos espanhóis (84m). Al Daradreh reduziu em tempo de compensação, aos 90+2m.

Luis Enrique fez alinhar de inicio Robert Sánchez, Carvajal, Eric García, Pau Torres, Laporte, Gavi, Koke, Soler, Pablo Sarabia, Marco Asensio e Ansu Fati.

Na segunda parte, entraram David Raya, Azpilicueta, Yeremy Pino, Jordi Alba, Ferran Torres, Dani Olmo, Rodri e Nico Williams.

Espanha entra em ação no grupo E do Mundial 2022 na próxima quarta-feira, dia 23, com o jogo ante a Costa Rica. Segue-se a Alemanha (27 novembro) e Japão (1 dezembro).

Ainda esta tarde, Marrocos venceu a Geórgia por 3-0, noutro jogo particular de uma seleção presente no Mundial 2022.

Horas antes, o Canadá venceu com um golo de Steven Vitória e o Gana, adversário de Portugal, bateu a Suíça.