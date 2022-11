Steven Vitória foi decisivo no triunfo do Canadá frente ao Japão (2-1), ao marcar um dos golos do encontro particular, que se realizou no Dubai.

O nipónicos, que não contaram com o sportinguista Morita, até entrou a vencer a partida com um golo apontado por Soma aos nove minutos. Aos 21, Steven Vitória restabeleceu a igualdade para os canadianos.

Quando já se pensava que não iria haver alterações no marcador, Cavallini deu a vitória ao Canadá aos 90+5. O portista Stephen Eustáquio não saiu do banco de suplentes da formação orientada por John Herdman.