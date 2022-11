O Gana venceu a Suíça esta quinta-feira, por 2-0, naquele que foi o último encontro de preparação dos africanos antes do Mundial 2022, onde estão inserido no Grupo H, assim como Portugal, Coreia do Sul e Uruguai.

Os golos do Gana surgiram aos 70 e 74 minutos, por Mohammed Salisu e Antoine Semenyo.

Issahaku Fatawu, do Sporting, não saiu do banco, enquanto o ex-Benfica Haris Seferovic foi suplente utilizado.

Recorde-se que o Gana inicia a participação no Mundial do Qatar precisamente frente a Portugal, a 24 de novembro.