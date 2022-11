A seleção do Gana, adversária de Portugal na fase de Grupos do Mundial 2022, divulgou nesta segunda-feira a lista dos jogadores convocados para a prova que arranca no próximo fim de semana no Qatar.

Na lista dos 26 está o sportinguista Issahaku Fatawu, avançado de 18 anos que já participou em seis jogos sob o comando de Ruben Amorim na presente temporada e que soma 13 internacionalizações AA pelos «Black Stars».

A seleção ganesa estreia-se no Mundial a 24 de novembro precisamente frente a Portugal, um dos três adversários no Grupo H além de Coreia do Sul e Uruguai.

Os convocados da seleção do Gana para o Mundial 2022:

Guarda-redes: Manaf Nurudeen, Danlad Ibrahim e Lawrence Ati Zigi;

Defesas: Denis Odoi, Tariq Lamptey, Alidu Seidu, Daniel Amartey, Joseph Aidoo, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Abdul-Rahman Baba e Gideoh Mensah;

Médios: Andre Ayew, Thomas Partey, Elisha Owusu, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus e Daniel Kofi Kyereh;

Avançados: Daniel Barnieh Afriyie, Kamal Sowah, Issahaku Abdul Fatawu, Osman Bukari, Iñaki Williams, Jordan Ayew e Kamaldeen Sulemana.