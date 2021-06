A Colômbia venceu o Peru, por 3-0, em jogo da sétima jornada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022, com dois golos de jogadores do FC Porto: Luis Díaz e Mateus Uribe.

Na estreia de Reinaldo Rueda no commando dos cafeteros, após a saída de Carlos Queiroz, Yerri Mina abriu o marcador aos 40 minutos.

Na segunda parte, já com o Peru reduzido a dez com a expulsão de Miguel Trauco, Mateus Uribe, aos 49, e Luis Díaz, aos 55, fizeram o 3-0 final. Veja os golos no vídeo abaixo:

Com a expulsão de Daniel Muñoz, aos 59 minutos, no primeiro lance em que esteve envolvido, a Colômbia também ficou reduzida a dez, mas o resultado já estava feito.

A Colômbia soma agora sete pontos, tantos como Uruguai e Paraguai, o Peru é último com apenas um ponto.