A Colômbia venceu o Chile, por 3-1, em jogo da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022.

Os portistas Mateus Uribe e Luis Díaz foram titulares no encontro, com este último a ter marcado o terceiro golo do encontro e a ter sofrido o penálti que valeu o primeiro golo.

Miguel Borja converteu essa grande penalidade aos 19 minutos e bisou aos 20, fazendo o 2-0 para a Colômbia. Jean Meneses reduziu, aos 56, e Luis Díaz marcou aos 74 minutos ao golo que fixou o resultado em 3-1.

Mateus Uribe jogou os 90 minutos e Luis Díaz foi substituído já nos descontos. Os dois jogadores vão chegar a Portugal a poucas horas do clássico com o Sporting.

A Colômbia ocupa o 5.º lugar da tabela com 15 pontos, atrás de Brasil, Argentina, Uruguai e com tantos pontos como o Equador.