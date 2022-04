O Gana vai ser o primeiro adversário de Portugal no Grupo H Mundial 2022 e estará no caminho da Seleção Nacional pela segunda vez nos últimos três Mundiais, depois de se terem defrontado há anos no Brasil.

O que fez até chegar ao Qatar: vitória no Grupo I (África do Sul, Etiópia e Zimbabué) com 13 pontos em seis jogos e passagem ao play-off alcançada graças a um golo de diferença face aos sul-africanos, que também fecharam o grupo com 13 pontos. No play-off afastaram a Nigéria sem vencer qualquer jogo. Depois do empate no Gana na 1.ª mão, novo empate, desta feita a um golo, na Nigéria. Thomas Partey, médio do Arsenal e ex-Atlético Madrid, foi o melhor marcador dos «Black Stars com três golos.

Presenças em Mundiais e desempenho: três presenças até ao Qatar, todas consecutivas (2006, 2010 e 2014). Em 2006, na Alemanha, caíram nos oitavos de final diante do Brasil e em 2010 (África do Sul) foram eliminados nos «quartos» pelo Uruguai no desempate da marca de grandes penalidades. Há oito anos, no Brasil, ficaram-se pela fase de grupos.

Mano a mano com Portugal: apenas um jogo, a 26 de junho de 2014 no Estádio Mané Garrincha, que testemunhou o adeus das duas seleções ao Mundial do Brasil. Portugal venceu por 2-1 (autogolo de John Boye e golo de Cristiano Ronaldo), mas o resultado foi curto para corrigir o impacto da derrota por 4-0 com a Alemanha na abertura da fase de grupos. Portugal terminou o Grupo G com atrás da Mannschaft (7 pontos) e os mesmos pontos (4) dos Estados Unidos, com quem tinha empatado a dois, mas atrás dos norte-americanos, que tiveram melhor diferença entre golos marcados e sofridos e seguiram para a fase seguinte.