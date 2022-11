Otto Addo, selecionador do Gana, em declarações aos jornalistas após a derrota com Portugal no arranque do Mundial 2022:

«Estamos muito dececionados, principalmente porque fizemos um bom jogo e tivemos uma boa posse de bola. É verdade que também tentámos defender muito e permitir menos chances de golo.

Na segunda parte ficámos mais presos, Portugal conseguiu marcar um golo quando o árbitro decidiu marcar penálti.

Sabíamos que era difícil, mas fomos valentes e tentámos tudo o que era possível. Marcámos dois golos e quase empatámos. Faltou um bocadinho de sorte, não tivemos muita sorte e, dessa forma, não conseguimos nenhum ponto.

Cometemos erros no segundo e terceiro golos, mas tivemos falta de sorte. Poderíamos ter conseguido pontos, o árbitro não ajudou, mas concordo que os cartões amarelos mostrados à minha equipa foram merecidos.

Talvez o Cristiano Ronaldo tenha tido um bónus por ser uma estrela. Vocês [jornalistas] têm de perguntar ao árbitro, porque estávamos a jogar e tivemos um corpo a corpo entre os jogadores dentro da área. Não sei se o VAR não estava prestar atenção, ou o árbitro, mas se virmos as imagens foi uma falta contra a nossa equipa.»