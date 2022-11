Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa após a vitória de Portugal sobre o Gana por 3-2 no Mundial 2022:

[Ronaldo é o primeiro a marcar em cinco Mundiais e entrou para a história...]

«Já se falou muito dos feitos do Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de sempre, o melhor marcador de sempre. Vai sempre falar-se dessas coisas muito positivas e das coisas menos positivas.

Cristiano é um fenómeno como Pelé, Maradona e Messi. Daqui a 50 anos vamos continuar a falar deles. Uma das pessoas com quem falo com os meus amigos chama-se Eusébio da Silva Ferreira, com quem joguei há 50 anos e que para mim era também um dos melhores jogadores do Mundo. Continuamos sempre a falar deles e ainda hoje, em Portugal e no Mundo, continuamos a falar dele também.»