Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor em campo no Portugal-Gana e marcou presença na sala de imprensa do estádio 974 após o encontro. O capitão da seleção portuguesa elogiou a prestação portuguesa e mostrou-se orgulhoso por se ter tornado no primeiro jogador a marcar em cinco Mundiais.



«Foi um momento bonito no meu quinto Mundial. Ganhámos e entrámos com o pé direito. Foi uma vitória importantíssima. O primeiro jogo é fundamental nestas competições. Mais o recorde. Ser o único a marcar em cinco mundiais seguidos é motivo de grande orgulho. Estou muito feliz pela excelente exibição da equipa. Foi uma vitória difícil, mas justa», referiu, em declarações aos jornalistas.



O avançado de 37 anos frisou ainda que o Manchester United é um «capítulo encerrado».



«O mais importante foi a equipa ter vencido. Esse capítulo está encerrado. O meu foco está exclusivamente no Mundial. Queríamos entrar com o pé direito e entrámos, ganhámos, jogámos bem e ajudei a equipa. Tudo o resto não interessa, só a seleção de Portugal», sublinhou.



Recorde-se que Ronaldo marcou, de penálti, um dos três golos do triunfo português ante o Gana.