Provocação ou atrevimento?



Osman Bukari marcou o segundo golo do Gana na partida contra o Portugal, da primeira jornada do grupo H do Mundial 2022. O avançado do Estrela Vermelha decidiu celebrar o golo... à Ronaldo.



Bukari correu para junto de uma lateral do campo, saltou e gritou «Siiiiuuuuuuuuu», imitando a celebração icónica do capitão da seleção nacional que assistiu a tudo já no banco de suplentes.



Veja a celebração de Bukari na foto que ilustra o artigo.