O deputado Isaac Adongo fez uma analogia futebolística que originou gargalhadas na sessão de quarta-feira do parlamento do Gana. O político decidiu comparar o vice-presidente ganês Mahamudu Bawumia, responsável pela pasta da economia, a Harry Maguire.

«Há um jogador de Inglaterra chamado Harry Maguire. Ele estava a fazer carrinhos a toda a gente e era visto como o melhor defesa do mundo. O Manchester United chegou lá e comprou-o. Ele passou a ser a maior ameaça para a defesa do United, fazendo carrinhos aos companheiros de equipa e assistências para os adversários», começou por dizer Isaac Adongo.

Perante as sonoras gargalhadas dos companheiros de bancada, o deputado traçou o paralelismo com o desempenho de Mahamudu Bawumia: «Neste país, temos um Maguire económico. Quando demos a este Maguire a oportunidade de jogar no centro da nossa defesa, ele tornou-se um risco para a nossa própria baliza. O nosso Maguire económico está a derrubar todos os fundamentos da nossa economia.»

Ora veja: