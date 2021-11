Como não podia deixar de ser, os sérvios celebraram euforicamente o apuramento da Sérvia para o Mundial 2022, obtido após uma vitória sobre Portugal no Estádio da Luz.

Milhares de pessoas saíram às ruas da capital Belgrado e de outras cidades do país para comemorar. Houve fogo de artifício e até apropriação do festejos mais habitual de Cristiano Ronaldo: 'Siiiii'.

Bastian Schweinsteiger, que é casado com a ex-tenista sérvia Ana Ivanovic, também não escondeu a satisfação pelo sucesso daquela que é, pelo menos desde há alguns anos, uma das suas seleções favoritas.

That was quite impressive 🇷🇸 Fenomenalna igra! Congrats on qualifying for the #WorldCup2022 @FSSrbije 😃👏🏼 pic.twitter.com/GsppBX8uoq