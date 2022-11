O Grupo B do Mundial 2022 vai para a última jornada com quase tudo em aberto, pelo que as decisões ficam reservadas para aqueles que eram, logo à partida, os duelos mais aguardados. As quatro seleções estão ainda na luta pelo apuramento, e a terceira jornada contempla um Gales-Inglaterra e um Irão-EUA.

CALENDÁRIO DO MUNDIAL

A seleção inglesa ainda não está apurada, mas está em situação muito favorável. A equipa orientada por Gareth Southgate soma quatro pontos, e o tal duelo entre Irão (três pontos) e Estados Unidos (dois pontos) impossibilita que seja ultrapassada por ambas estas seleções. O único cenário é, portanto, uma ultrapassagem do País de Gales. Mas na lista de critérios de desempate, a diferença de golos está antes do confronto direto, pelo que à equipa capitaneada por Gareth Bale pode não bastar vencer.

Se ganhar por 4-0, Gales garante que fica com melhor diferença de golos do que Inglaterra, e por isso está nos oitavos de final. Se não chegar a esse patamar, então tem de esperar por um empate no duelo entre Irão e Estados Unidos. Nesse cenário ficariam três equipas empatadas com quatro pontos – Inglaterra, Gales e Irão -, mas a equipa de Carlos Queiroz ficaria de fora, pois manteria o saldo de golos negativo (-2).

Se sair um vencedor do duelo entre Irão e Estados Unidos, então sabe que terá sempre o apuramento garantido.

Mas para já está tudo em aberto, portanto, à partida para dois duelos com muita história, que vai para além do futebol. Por um lado, porque remete para as historicamente tensas relações diplomáticas entre Irão e Estados Unidos, por outro para a rivalidade – em jeito de dérbi – entre Inglaterra e País de Gales.

CLASSIFICAÇÕES DO MUNDIAL