O México venceu na madrugada desta quinta-feira na deslocação a El Salvador, por 2-0, na qualificação para o Mundial 2022, com o futebolista Jesús Corona, do FC Porto, em evidência no resultado final.

O extremo dos dragões até começou o jogo no banco de suplentes, mas entrou aos 20 minutos para o lugar do lesionado Alexis Vega e, à meia hora de jogo, bateu o canto que Héctor Moreno concluiu no 0-1 no marcador (30m).

Na segunda parte, El Salvador ficou reduzido a dez por expulsão de Jacobo (48m), mas os mexicanos não tiraram proveito da superioridade numérica durante quase 20 minutos e também viram Néstor Araujo ser expulso, após uma entrada imprudente com o braço, sobre um adversário (67m).

Ainda assim, os mexicanos resolveram o jogo para continuarem na liderança da qualificação da CONCACAF: o ex-Benfica Raúl Jiménez construiu a jogada, arrancou um penálti e bateu o castigo máximo para o 0-2 final já em tempo de compensação (90+3m).

De recordar que os três primeiros classificados se apuram para o Mundial 2022 e o quarto classificado vai jogar um play-off intercontinental em junho de 2022 para definir o apuramento.