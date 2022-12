Lionel Messi conquistou este domingo o título coletivo que faltava no seu palmarés, ao tornar-se campeão mundial com a Argentina, após a vitória na final do Mundial 2022, sobre a França.

«Campeões do Mundo! Tantas vezes sonhei com isto, tanto o desejava que ainda não caí, não acredito», começou por escrever o capitão argentino nas redes sociais.

O jogador do Paris Saint-Germain estendeu os agradecimentos à família, a todos os que o apoiam e ainda a quem acreditou na albiceleste.

«Demonstrámos mais uma vez que nós, argentinos, quando lutamos juntos e unidos somos capazes de alcançar o que nos propusemos. O mérito é deste grupo, que está acima de todas as individualidades, é a força de todos a lutarem pelo mesmo sonho que era também de todos os argentinos...Conseguimos», vincou o camisola 10 da Argentina, que fez questão de garantir aos compatriotas que se veem «em breve».