O presidente da FIFA esteve reunido com o Ministro do Trabalho do Qatar, com o objetivo de discutir os direitos laborais no país que vai receber o Mundial de futebol em 2022.

Gianni Infantino e Ali bin Samikh Al Marri encontraram-se em Doha, e a nota informativa da FIFA dá conta de que o encontro «teve foco no importante progresso registado na área do bem-estar dos trabalhadores e dos direitos laborais, desde que o torneio foi atribuído ao Qatar, em 2010, assim como o trabalho que ainda deve ser feito para assegurar um legado social duradouro».

No passado mês de dezembro o CEO do Comité Organizador do Mundial, Nasser Al-Khater, voltou a negar que tenham morrido milhares de trabalhadores na construção dos estádios, garantindo que eram três os óbitos a lamentar.