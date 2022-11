A vitória sobre o México por 2-0 permitiu à Argentina respirar de alívio do Mundial 2022 alguns dias após a derrota chocante frente à Arábia Saudita.

Após o jogo, os jogadores da albiceleste celebraram efusivamente o triunfo no balneário, entoando um cântico alusivo à conquista do terceiro título mundial, que os sul-americanos procuram no Qatar.

Lionel Messi, que abriu caminho para a vitória confirmada por Enzo Fernández, jogador do Benfica, foi um dos mais animados.

O vídeo em baixo foi filmado por Nicolás Otamendi.