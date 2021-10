Não há exagero: este é mesmo um dos autogolos mais ridículos dos últimos tempos. Aconteceu no Rep. Checa-País de Gales (2-2) e atraiçoou as ambições da seleção de Gareth Bale nesta partida.



Depois de inaugurar o marcador (36 minutos), Aaron Ramsey voltou a estar em foco, mas na baliza errada. Atenção, o médio é inocente: o passe para o guarda-redes Danny Ward parecia inofensivo, mas depois... é muito mau.



No segundo tempo houve mais um golo para cada lado para Gales, quando Daniel James fechou o score. Jakub Pesek marcou o primeiro golo dos checos aos 38 minutos.



Contas feitas: Rep. Checa e País de Gales continuam empatados no segundo lugar do Grupo E de qualificação para o Mundial, com oito ponto e muito longe da líder Bélgica.



Na outra partida da noite, a Estónia venceu a Bielorrússia por 2-0: golos de Sorga (58) e Zenjov (90).



CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO E:



1. Bélgica, 6 jogos - 16 pontos

2. Rep. Checa, 6 jogos - 8 pontos

3. País de Gales, 5 jogos - 8 pontos

4. Estónia, 5 jogos - 4 pontos

5. Bielorrússia, 6 jogos - 3 pontos

VÍDEO: o autogolo de Ward no Rep. Checa-País de Gales