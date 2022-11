As condições precárias dos trabalhadores durante a construção dos estádios do Campeonato do Mundo, no Qatar, geraram muita polémica, levando a manifestações contra os direitos humanos daquele país do Médio Oriente, como as camisolas que a Dinamarca vai envergar durante a competição.

A seleção neerlandesa já está no Qatar e convidou os trabalhadores migrantes para participarem no treino desta quinta-feira com os jogadores da Laranja Mecânica. Virgil van Dijk ou Memphis Depay foram alguns dos jogadores que tiram algumas fotos com os trabalhadores.

Um gesto que fez a diferença para quem teve a oportunidade de contactar com os seus ídolos.