No rescaldo da vitória da seleção sobre o Uruguai, Sofia Oliveira constata que, se antes a seleção jogava mal sem bola, agora joga mal... com bola. Há também lugar para alguma desilusão com os Países Baixos e algum entusiasmo com o Irão.

«10 minutos à Catar», com Catarina Pereira e Sofia Oliveira e participação do Maisfutebol, faz a antevisão dos jogos do Mundial, estando disponível logo pela manhã, em todas as plataformas de podcasts, em cnnportugal.iol.pt e maisfutebol.iol.pt.

Para ouvir o podcast através da Apple, pode carregar AQUI.

Para seguir o podcast no Spotify, pode carregar AQUI, e no Google Podcasts, AQUI.

Para ouvir noutra aplicação de podcasts, use o feed RSS que encontra AQUI.