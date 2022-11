Com a vitória frente ao Gana (3-2), na primeira jornada do Mundial 2022, Portugal não só garante já a liderança isolada do Grupo H, como dá um passo largo a caminho dos oitavos de final, tendo em conta também que Uruguai e Coreia do Sul empataram (0-0).

Os critérios de desempate do Mundial 2022

É que, em caso de vitória lusa frente à seleção sul-americana, na segunda jornada (segunda-feira, 28 de novembro, pelas 19h), a Seleção Nacional garante automaticamente a passagem aos oitavos de final.

O Coreia do Sul-Gana até será antes – pelas 13h do mesmo dia -, mas isso é indiferente para as contas portuguesas. Se Portugal ganhar ao Uruguai e fizer seis pontos, nunca pode cair para o terceiro lugar.

OS CENÁRIOS, PARTINDO SEMPRE DO PRESSUPOSTO DE UMA VITÓRIA PORTUGUESA SOBRE O URUGUAI:

Coreia do Sul vence o Gana:

Portugal, 6 pts

Coreia do Sul, 4 pts

Uruguai, 1 ponto

Gana, 0 pontos

Gana vence a Coreia do Sul:

Portugal, 6 pontos

Gana, 3 pontos

Coreia do Sul, 1 ponto

Uruguai, 1 ponto

Empate no Coreia do Sul-Gana:

Portugal, 6 pts

Coreia do Sul, 2 pts

Uruguai, 1 ponto

Gana, 1 ponto