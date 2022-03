A Turquia reduziu a desvantagem ante Portugal no Estádio do Dragão aos 65 minutos de jogo, com o 2-1 apontado pelo avançado do Lille, Burak Yilmaz.

O jogador turco combinou com Cengiz Under no meio da defesa portuguesa e bateu Diogo Costa, no duelo das meias-finais do play-off de acesso ao Mundial 2022.

O golo de Yilmaz: