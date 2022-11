Por Rafael Ferreira

Argentinos, árabes, mexicanos e polacos, ninguém tem futuro assegurado na próxima fase do Campeonato do Mundo.

Depois de um início «morno» frente ao México, com um empate, a Polónia «engatou a segunda» e conseguiu a primeira vitória nesta edição do Mundial.

Com uns primeiros minutos algo tímidos, a formação comandada por Czeslaw Michniewicz só criou a primeira oportunidade de perigo aos 28 minutos, com uma cabeçada de Bielik, frente a uma Arábia Saudita moralizada pela vitória sobre a Argentina na jornada anterior. Kanno e Al Shehri foram sempre uma preocupação para o Szczesny, que não pôde descansar por um segundo.

Numa altura em que não se pensava que iria haver golos no primeiro tempo, a Polónia lá aqueceu os motores e a um minuto do intervalo, numa jogada estudada Lewandowski assistiu Zieliński para um fortíssimo remate dentro de área.

Para a segunda parte, no lado saudita, Hervé Renard mexeu em duas peças no seu puzzle e deu alguma frescura na procura do golo, tendo criado algumas por iniciativa de Salem.

Mas os polacos foram cínicos e o suspeito do costume, Robert Lewandowski, quis «molhar a sopa» e aproveitou uma má receção de Al Malki para marcar o seu primeiro golo em Campeonatos do Mundo.

Lewy ainda vai a tempo de brilhar neste Mundial.