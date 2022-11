Hoje é o dia da estreia de Portugal no Mundial. As outras seleções que nos desculpem, mas o foco está todo na seleção nacional. O jogo com o Gana terá transmissão em direto na TVI, às 16:00, mas até lá vá ouvindo as escolhas da Sofia Oliveira. Principalmente se se chamar Fernando Santos.

«10 minutos à Catar», com Catarina Pereira e Sofia Oliveira e participação do Maisfutebol faz a antevisão dos jogos do Mundial, estando disponível logo pela manhã, em todas as plataformas de podcasts, em cnnportugal.iol.pt e maisfutebol.iol.pt.

Para ouvir o podcast através da Apple, pode carregar AQUI.

Para seguir o podcast no Spotify, pode carregar AQUI.

Para ouvir noutra aplicação de podcasts, pode espreitar o feed RSS AQUI.