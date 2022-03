À semelhança de Portugal, a campeã europeia Itália também vai decidir a presença no Mundial 2022 através do play-off. A squadra azzurra já começou a preparar o embate com a Macedónia do Norte e Roberto Mancini nem coloca a hipótese de não ir ao Qatar.

«Temos bases sólidas, estamos positivos e nem queremos pensar noutro cenário», disse em conferência de imprensa.

«Não devíamos estar aqui, mas o futebol é feito destas coisas. Estou confiante, porque sei que tenho bons jogadores, profissionais que conquistaram um Europeu quando ninguém acreditava, mas fez por merecer», acrescentou.

Apesar de ainda não ter confirmado a presença no Qatar, Mancini já aponta à vitória na competição.

«O nosso objetivo é vencer o Mundial e para isso temos que ganhar estes dois jogos. Queremos ir ao Mundial para ganhar, não precisamos de muita conversa», rematou.

Note-se que, em caso de vitória ante a Macedónia do Norte, os italianos defrontam o vencedor do Portugal-Turquia, na final do play-off.