A seleção da República Checa vai defrontar a Suécia sem o avançado Patrik Schick, lesionado na perna esquerda, no decisivo jogo do play-off de apuramento para o Mundial2022, segundo anunciou esta segunda-feira a Federação checa.

O ponta de lança de 26 anos do Bayer Leverkusen, segundo melhor marcador da Bundesliga (20 golos), não recuperou totalmente de um estiramento muscular no gémeo da perna esquerda.

O selecionador checo, Jaroslav Silhavy, lamentou a «grande perda», mas admitiu que Schick possa estar disponível para o encontro seguinte, diante da Polónia, caso os checos tenham sucesso na visita a Solna.

Além do avançado, a República Checa também não vai poder contar com o guarda-redes Jirí Pavlenka, do Werder Bremen, também por lesão. Para colmatar as duas baixas, foram chamados o avançado Václav Jurecka, do FC Slovacko, e o guarda-redes Milan Heca, do Sparta de Praga.