A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou que Gabriel Magalhães vai substituir Lucas Veríssimo nos próximos compromissos da seleção canarinha.

O defesa-central do Arsenal foi chamado por Tite para os duelos com a Colômbia, a 11 de novembro, e com a Argentina, cinco dias depois.

Lucas Veríssimo lesionou-se com gravidade no joelho direito durante a primeira parte do Benfica-Sp. Braga, terá de ser operado e não volta a jogar em 2021/22.

Internacional brasileiro pelas camadas jovens, Gabriel Magalhães, de 23 anos, ainda procura a primeira internacionalização AA.