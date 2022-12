O treinador da Seleção Nacional, Fernando Santos, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente à Suíça (6-1), em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022:

«Podia ser implementada e tem sido implementada. O que pretendemos é esta fluidez da equipa. Correu muito bem hoje, a equipa fez um grande jogo. Circulação, posse, confiança. Eles já manifestam uma grande vontade nos treinos, estão muito unidos e isso reflete-se depois. E hoje funcionou bem. O que acho mais importante neste momento é baixarmos um bocadinho isto. Lembro-me bem do jogo com Marrocos no Mundial 2018, não é fácil. Neste momento o mais importante é que temos um jogo daqui a quatro dias, com Marrocos, que ganhou à Espanha. Vai colocar-nos problemas diferentes, concede muito pouco espaço.

Lembro-me bem do jogo de 2018, do alto índice competitivo. Amanhã uma parte boa do meu dia será para observar o jogo com a Espanha. Conheço alguns jogadores da seleção de Marrocos, alguns jogam na Grécia. É uma equipa muito competitiva, teve o mérito de vencer uma grande seleção como é a Espanha. O próximo jogo é muito, muito difícil.

Em 2018 foi o jogo mais difícil que tivemos nesse Mundial, mais até do que o Uruguai, que até perdemos. Vai ser um adversário muito difícil. Agora vamos analisar bem, estudar bem para depois tomarmos as nossas decisões.

Quando entramos num estado de euforia, começamos a ir além do que se deve fazer num jogo de futebol. Começamos a divertir-nos um bocadinho de mais. O futebol não é divertimento, ou melhor, é o divertimento de circular a bola, foi isso que pedi aos meus jogadores. Mas o divertimento na outra parte não, pode causar-nos problemas e eu acho que eles fizeram um jogo, em termos de seriedade, foram fantásticos, não quero é que haja deslumbramento.»