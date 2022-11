Portugal apurou-se nesta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial 2022, ao vencer o Uruguai por 2-0, graças a um bis de Bruno Fernandes.

Ainda assim, na opinião de Iker Casillas, o momento que garantiu a classificação para os oitavos de final foi outro, ainda na primeira parte, e teve como protagonista o guarda-redes Diogo Costa.

Numa altura em que ainda se registava o nulo no marcador, Bentancur arrancou pelo corredor central, ultrapassou três adversários e só não marcou porque Diogo Costa fez uma «mancha» enorme.

«O momento exato em quer Portugal se classifica para os oitavos. E está certo, é uma defesa. Há que dar valor a esta jogada. Muito bem, Diogo Costa», escreveu o antigo guarda-redes espanhol, que conhece o guardião luso dos tempos no FC Porto, ilustrando a publicação com uma fotografia do momento.