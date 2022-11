O selecionador nacional Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os 26 convocados da equipa das «quinas» para o Mundial2022, com uma situação inédita em fases finais de grandes competições: nenhum jogador do Sporting foi convocado para a prova que arranca em 20 de novembro, no Qatar.

Dos 55 pré-convocados, o defesa Gonçalo Inácio, o médio Pedro Gonçalves, os extremos Nuno Santos e Francisco Trincão, e o avançado Paulinho caíram da lista final.

O clube verde e branco, um dos três grandes e historicamente um «fornecedor» da seleção, nunca ficou de fora das presenças em fases finais, começando com oito jogadores chamados à estreia, no Mundial1966, na qual os magriços alcançaram o terceiro lugar.

Em Mundiais, o número mais baixo de atletas leoninos na formação lusa remonta a 2006, quando o guarda-redes Ricardo e o defesa Marco Caneira foram os únicos chamados por Luiz Felipe Scolari.

Rui Patrício (Roma), William Carvalho (Betis), Bruno Fernandes (Manchester United) e Gelson Martins (Mónaco), todos entretanto transferidos, tinham sido os últimos atletas do Sporting num Mundial2018, na Rússia.

No Euro2020, Nuno Mendes, João Palhinha e Pedro Gonçalves foram três os leões presentes, depois do título nacional, – os dois primeiros jogam agora no estrangeiro, o terceiro é um dos grandes ausentes da lista.

Alargando a análise para lá de fases finais de mundiais e europeus, o cenário mantém-se, uma vez que o Sporting sempre teve futebolistas chamados para outras provas seniores internacionais.