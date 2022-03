Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, que tem lugar nesta sexta-feira.

A FIFA anunciara as regras para a fase final e ficou a saber-se que o Qatar, como país anfitrião seria cabeça de série com os sete primeiros classificados do RANKING FIFA aquando a última atualização (31 de março) antes do sorteio.

Com a Itália fora, significa que esses cabeças de série não vão corresponder de forma exata ao RANKING FIFA.

Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha completam a lista de cabeças de série com Portugal e Qatar.

Refira-se que, como é habitual, seleções da mesma confederação não poderão ser integradas no mesmo grupo, exceção feita às da UEFA, uma vez que haverá 13 equipas europeias presentes. Ou seja, cinco em oito grupos vão ter de ter duas seleções europeias.