Vitinha assumiu, um dia após a eliminação de Portugal do mudnial 2022, que este é um momento «duro», mas os jogadores estão seguros de que deram tudo de si.

«É duro, custa, dói», começou por escrever o médio do Paris Saint-Gemrain nas redes sociais.

«Saímos de cabeça erguida e de consciência limpa de que tudo fizemos para elevar o nome de Portugal o mais alto possível», acrescentou.

«O meu primeiro mundial que ficará para sempre no meu coração. Orgulhoso do que a equipa fez e do grupo que criamos. Levaremos connosco experiências desta competição que nos ajudarão, e muito, no futuro», lê-se ainda na publicação de Vitinha.

O jogador de 22 anos participou em três jogos no Mundial 2022, tendo sido titular no último jogo da fase de grupos, frente à Coreia do Sul.