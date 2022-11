Aos 19 anos, a um dia de celebrar o 20.º aniversário, Yunus Musah é uma referência no setor intermediário da seleção dos Estados Unidos, jogando de início nos empates com o País de Gales (1-1) e a Inglaterra (0-0).

Ora a Inglaterra era precisamente outras das possibilidades para a carreira internacional de Yunus, um verdadeiro cidadão do mundo: o jovem médio podia representar nada mais nada menos que quatro seleções!

Yunus Musah nasceu a 29 de novembro de 2002 em pleno Bronx, quando a sua mãe ganesa estava de férias em Nova Iorque, a visitar a família. Porém, o jovem começou a carreira jovem no norte de Itália, em Castelfranco Veneto, no clube local Giorgione, mudando-se depois para Londres, para sete anos na academia do Arsenal, na qual se formou, adquirindo a dupla nacionalidade ingelsa. Assim, tornou-se elegível para representar Inglaterra, Gana, Itália ou EUA: uma batalha ganha pelos americanos depois de somar 30 presenças internacionais e ter sido capitão dos sub-15, 16 e 17 de Inglaterra.

Na última sexta-feira, reencontrou um antigo colega do Arsenal e das seleções jovens de Inglaterra: Bukayo Saka.

It’s been years since the days at Hale End but I’m so grateful to have crossed paths again on footballs biggest stage. pic.twitter.com/7Yo2SFWQVd — Yunus Dimoara Musah (@yunusmusah8) November 26, 2022

O poder e velocidade de Musah tornaram-se evidentes em 2020, quando – aos 17 anos e 289 dias – se tornou no mais novo estrangeiro de sempre a jogar pelo Valência. Só tem crescido desde que Gennaro Gattuso assumiu a equipa.

Como um dos médios mais avançados no 4x3x3 de Gregg Berhalter, a versatilidade de Musah permitiu aos EUA colocar Gio Reyna no flanco direito, pelo que os extremos podem procurar o espaço atrás da linha defensiva.

Este texto foi baseado no perfil de Yunus Musah, que pode ler no dossier dedicado à seleção dos Estados Unidos da América, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.

